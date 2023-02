»Z deželnim glavarjem in s predsednikom SPÖ Koroška Petrom Kaiserjem sva se danes strinjala, da je retorika podmladka avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ do slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem nedopustna,« je na Twitterju zapisala Tanja Fajon, sicer tudi predsednica SD. Ob tem je dodala, da je Kaiserja v telefonskem pogovoru opozorila, da nevarni pozivi k "ustavitvi poslovenjenja" dežele zbujajo ostro ogorčenje in da je ukrepanje nujno.

Strinjala sta se tudi, da tovrstna retorika predstavlja zlorabo volilne kampanje, ki ni zgolj napad na slovensko skupnost in spodbujanje protislovenskega sovraštva, temveč tudi napad na socialdemokratsko stranko (SPÖ). »Kaiser mi je zagotovil, da je socialna demokracija na avstrijskem Koroškem jamstvo za spoštovanje pravic slovenske skupnosti,« je še dodala ministrica.

Kaiser je sicer že pred pogovorom z ministrico obsodil retoriko podmladka FPÖ in dejal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi uspešno sobivanje nemško in slovensko govorečih rojakov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Svobodnjaki skušajo relativizirati potezo podmladka

Predsednik FPÖ Koroška Erwin Angerer je skušal medtem v četrtek na novinarski konferenci relativizirati potezo podmladka, saj da te niso bile uperjene proti slovenski manjšini, temveč proti SPÖ. Opozoril je tudi, da je treba biti v prihodnje pri objavah bolj previden, zlasti v času volitev, ter podmladku sporočil, da želi biti vnaprej obveščen o njihovih prihodnjih objavah. Koroška veja mladinske organizacije FPÖ je namreč v torek pred deželnozborskimi volitvami na Koroškem volivce pozvala, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo stranko SPÖ in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele.

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ene od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, Manuel Jug je kmalu po objavi dejal, da z obžalovanjem ugotavljajo, da se tudi v tokratnem volilnem boju FPÖ »skuša hujskati proti slovenskemu jeziku in kulturi, ki sta vselej bila del koroške identitete«.

Slovensko zunanje ministrstvo bo zaradi spletne objave podmladka na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer. Preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju pa je avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve že posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo podmladka FPÖ.

Minister Arčon zaskrbljen zaradi pozivov k ustavitvi "slovenizacije" avstrijske Koroške

Zaskrbljenost nad torkovo spletno objavo koroške veje mladinske organizacije avstrijskih svobodnjakov, v kateri so pozvali k ustavitvi »slovenizacije« na avstrijskem Koroškem je danes izrazil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Izpostavil je, da bi pričakovali, da imajo predvsem mladi »bolj odprte poglede«.

»Še posebej zaskrbljujoče je, da protislovenska gesla izrekajo prav mladi, od katerih bi pričakovali, da imajo odprte poglede in razumejo, kako raznolikost bogati EU,« je ocenil Arčon, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. V odzivu je poudaril še, da je pomembno, da je Slovenija "dosledna v zaščiti pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter da se odločno odzove na pojave, ki so protievropski in nas namesto v prihodnost obračajo v preteklost".

Arčon je danes pozdravil odziv slovenskega zunanjega ministrstva, ki je Avstriji posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo, in na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije v Sloveniji.. »Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem,« so sicer v četrtek sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, in dodali, da Slovenija poziva Avstrijo k ukrepanju ter polni uresničitvi 7. člena avstrijske državne pogodbe.