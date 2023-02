Zunanje ministrstvo je preko slovenskega veleposlaništva na Dunaju avstrijskemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve posredovalo verbalno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost nad objavo podmladka FPÖ na družbenem omrežju Instagram.

Mladi zastopniki svobodnjakov so volivce namreč pozvali, naj z glasovanjem z oblasti na avstrijskem Koroškem umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo »slovenizacijo« dežele.

»Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem in kaže na zavračanje slovenskega jezika in kulture, ki je dragocen del identitete avstrijske Koroške,« še sporočajo z ministrstva.

Slovenija zato pričakuje, da bodo deželne in zvezne oblasti Avstrije sprožile ustrezne postopke za zaščito ustavnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Ministrstvo je izrazilo tudi posebno zaskrbljenost nad dejstvom, da se je neprimerna retorika pojavila na platformi, ki je namenjena mladim.

»Slovenija in Avstrija sta sicer prijateljski državi, ki sta zavezani temeljnim evropskim vrednotam. Spoštovanje kulturne in jezikovne raznolikosti je bilo tudi spravno dejanje predsednikov obeh držav ob 100. obletnici koroškega plebiscita v Celovcu,« so še dodali v izjavi ministrstva in s tem spomnili na slovesnost izpred treh let, na kateri se je avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen koroškim Slovencem v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic.

Spletno objavo, ki sicer ni več dostopna na profilu omenjenega podmladka, so danes obsodili tudi v strankah SD in SDS. Odzvala se je tudi evroposlanka Romana Tomc (SDS/EPP), ki je dejala, da gre za povsem nedopusten napad in da bi se morala FPÖ distancirati »od te nesprejemljive sovražnosti svoje mladinske organizacije«.

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ene od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, Manuel Jug je v izjavi za javnost že v torek zapisal, da z obžalovanjem ugotavljajo, da tudi v tokratnem volilnem boju FPÖ, v tem primeru koroški podmladek svobodnjakov, »skuša hujskati proti slovenskemu jeziku in kulturi, ki sta bila vselej del koroške identitete«.