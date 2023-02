Z dobrim ulovom se lahko pohvalijo tudi v Dallasu, kjer bo po novem soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića dosedanji član Brooklyna Kyrie Irving. Nezadovoljen zaradi delovnega okolja v prejšnji ekipi je iskal nove izzive, ljubitelji košarke v Dallasu pa upajo, da bo z Dončićem - ta naj bi bil po poškodbi že nared za naslednji dvoboj - zdaj predstavljal neustavljiv dvojec.

Po podatkih ameriškega portala ESPN je zadnjih 24 ur prestopnega roka v ligi potekalo še 16 prestopov oziroma menjav, saj v nekaterih primerih ni šlo samo za selitev enega igralca iz enega moštva v drugo, ampak pravi posel, ki je vključeval več košarkarjev in še kakšno izbiro na naslednjih naborih. V zadnji dan prestopnega roka je bilo tako vključenih 49 igralcev in 25 klubov. Edini ekipi, ki nista nikogar pripeljali ali poslali kam drugam, sta bili tokrat Chicago in Cleveland.

Phoenix zdaj velik favorit za zmago v zahodni konferenci

Durantovo selitev so ameriški mediji najavljali že v sredo, v četrtek so posel tudi izpeljali. Phoenix je tako dobil Duranta in TJ Warrena, Brooklyn Mikala Bridgesa, Camerona Johnsona in Juana Pabla Vauleta ter šest izbir na naborih, v Milwaukeeju je pristal Jae Crowder, v Indiani pa George Hill, Serge Ibaka in Jordan Nwora. V tem primeru je bržčas največ pridobil prav Phoenix, ki je zdaj z navezo Durant, Devin Booker in Chris Paul velik favorit za zmago v zahodni konferenci.

Los Angeles Lakers je Russlla Westbrooka poslal k Utah Jazz, Patricka Beverlyja k Orlando Magic, Thomasa Bryanta pa v Denver. Dres jezernikov pa bosta po novem nosila D'Angelo Russell, ki je prišel iz Minnesote, ter Mo Bamba (Orlando). Branilci naslova Golden State so dobili Garyja Paytona II iz Portlanda in prihodnje izbire na naborih, v poslu pa je Detroitov Kevin Knox odšel v ekipo Trail Blazers. Warriors so tudi poslali Jamesa Wisemana v Detroit.

Los Angeles Clippers so dobili Masona Plumleeja (Charlotte), Reggie Jackson je po novem pri Charlottu, Luke Kennard pa pri Memphisu. San Antonio je Josha Richardsona poslal v New Orleans, Atlanta pa Justina Holidaya in Franka Kaminskega v Houston.