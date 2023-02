Slavni španski oblikovalec Paco Rabanne je umrl v petek, 3. februarja, star 89 let, in za seboj pustil svojevrsten pečat v zgodovini mode. Novico o njegovi smrti je potrdila španska skupina Puig, ki upravlja posle za blagovno znamko Paco Rabanne.

Ikona moderne ženstvenosti

Paco Rabanne s pravim imenom Francisco Rabaneda y Cuervo je modno kariero začel z ustvarjanjem nakita za Givenchy, Dior in Balenciago. Leta 1966 je ustanovil lastno modno hišo in postal enfant terrible francoske mode. Ali kot so zapisali modni poznavalci – kdo drug bi lahko moderne Parižanke pripravil do nošenja oblek iz plastike in kovine? Paco Rabanne si je tudi zamislil provokativno in brezčasno dišavo calandre ter jo spremenil v ikono moderne ženstvenosti. Prav ta radikalni, uporniški duh ga je ločil od drugih.

»To je velika izguba za svet mode in ne smemo pozabiti na njegov velik vpliv na sodobno modo, na duha, ki še vedno živi v modni hiši, ki nosi njegovo ime. Imel je drzno, revolucionarno in provokativno vizijo, ki jo je posredoval skozi edinstveno estetiko. Zelo sem užaloščen zaradi smrti gospoda Paca Rabanna,« je ob poslavljanju od Rabanna dejal José Manuel Albesa, predsednik Puigovega oddelka za modo in lepoto.

Kovinska torbica

Rabanne, ki postal mednarodno priljubljen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, se je leta 1999 umaknil iz mode in so ga redko videvali v javnosti, kreativno vizijo modne kolekcije hiše Paco Rabanne pa zdaj vodi francoski oblikovalec Julien Dossena, ki je kreativni oblikovalec od leta 2013. Čeprav je najbolj znan po kombinacijah s kovino, je Rabanne leta 1966 predstavil svojo prvo kolekcijo s plastiko. Debitantska kolekcija z naslovom »12 nenosljivih oblek v sodobnih materialih« je razjezila francoski modni tisk in hkrati določila smer njegove oblikovalske prihodnosti. Od plastike se je kmalu preselil h kovini, papirju, gumbom in krznu, njegove kreacije pa so z veseljem nosile slavne igralke Mia Farrow, Audrey Hepburn in Jane Fonda.

Po modelu kovinskih oblek je nekaj let pozneje nastala ikonična kovinska torbica, ki je v različnih variantah še vedno del ponudbe luksuzne znamke, eden najbolj znanih videzov pa je videz igralke Jane Fonda v filmu Barbarella iz leta 1968. Istega leta se je s Puigom odločil zakorakati v svet parfumov, ki so kasneje postali med najbolj znanimi na svetu.

Njegov dizajn ni bil tradicionalen, sam pa je nekoč dejal: »Sem eden najbolj klasičnih modnih oblikovalcev. Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy in Cardin so baročni.« Morda je prav zaradi uporabe alternativnih in industrijskih materialov Rabanne veljal za bolj futurističnega modnega vizionarja kot za klasičnega oblikovalca.