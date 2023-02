#intervju Tanja Petrović, jezikoslovka in antroploginja: Od vojske bratstva in enotnosti do bratomorilskih vojn​

Jezikoslovka in antropologinja prof. dr. Tanja Petrović je znanstvena svetnica, predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU ter redna profesorica na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Je tudi častna raziskovalka Podiplomske šole za vzhodno- in jugovzhodnoevropske študije Univerze v Regensburgu. Po študiju na Univerzi v Beogradu je doktorirala na ISH v Ljubljani, podoktorsko se je izobraževala še v Sofiji, Berlinu in Amsterdamu. Njena raziskovalna vnema velja jezikovnim, družbenim in kulturnim pojavom v nekdanji socialistični Jugoslaviji ter pomenom in rabam dediščine socializma v njenih državah naslednicah. Je avtorica in urednica mnogih knjig in zbornikov ter avtorica petih monografij, med njimi je YUROPA: jugoslovanska dediščina in politike prihodnosti v postjugoslovanskih družbah.