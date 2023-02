Po podatkih policije je pri spustu z Male Ponce z glavo trčila ob večjo skalo in poškodovana obležala. Kranjskogorčanka je v domačem okolju smučala z manjšo skupino, ki ji je skupaj z gorskimi reševalci prva pomagala. Nesrečno alpsko smučarko, ki se je na tekmah svetovnega pokala štirikrat uvrstila na zmagovalni oder, so s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico, od koder so jo po naših informacijah premestili v ljubljanski klinični center.

»Pri gorski nesreči turne smučarke sta posredovali lokalna Gorska reševalna služba Rateče in dežurna ekipa z zdravnikom gorskim reševalcem letalcem, reševalcem letalcem ter posadko policijskega helikopterja. Nesreča se je zgodila v soboto, 28. januarja, ob 11.40. Ponesrečenka je utrpela hude poškodbe obraza,« so nam danes sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije ter odgovorili, da je do nesreče prišlo zaradi spleta nesrečnih okoliščin in posledično padca turne smučarke. »Ponesrečenka je imela vso ustrezno opremo, vključno s čelado na glavi,« so pojasnili.