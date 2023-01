Moda vračanja zavrnjenih nagrad

Leto 2022 smo zaključili z aktom vračanja državnih odlikovanj. In očitno bomo leto 2023 začeli z aktom vračanja državnih kulturnih nagrad. V začetku decembra je tedanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ponovno podelil znak svobode Igorju Bavčarju, Francetu Bučarju, Janezu Janši, Jelku Kacinu, Lojzetu Peterletu in Dimitriju Ruplu, ki so taista odlikovanja dobili leta 1992, a jih leto pozneje vrnili, češ da se dogaja razvrednotenje slovenske samostojnosti. Lani sta Peterle in Bavčar predsedniku dala pobudo, da bi jim odlikovanja vrnili, in to je Pahor tudi storil. Le nekaj tednov pozneje se je razvnela razprava o muzeju osamosvojitve. Večina taistih odlikovanih posameznikov ponovno histerično kriči, da politika ne glorificira osamosvojiteljev. Govorijo o »akcijskem načrtu« reševanja muzeja, ki pa gotovo ne vsebuje ponovne vrnitve pravkar dobljenih odlikovanj, čeprav bi jih po njihovem lahko že v drugo vrnili z enakim argumentom kot leta 1993.