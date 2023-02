Kot so zapisali, so se v javnosti razširile domneve, da bo Svetlani Makarovič Prešernova nagrada, ki jo je leta 2000 javno zavrnila, izročena na prireditvi 7. februarja v Cankarjevem domu in da program proslave vključuje tudi nastop nagrajenke. Opozorili so, da tak dogovor med Ministrstvom za kulturo in Svetlano Makarovič ni mogoč, »saj je organizacija uradnega dela proslave in potrditev njenega kulturno-umetniškega programa v izključni pristojnosti Upravnega odbora Prešernovega sklada. Ta se bo držal sprejetega scenarija, o tem je obvestil tudi Ministrstvo za kulturo.« Scenarij pa ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke in je pripravljen v skladu z Zakonom o Prešernovi nagradi in Statutom Prešernovega sklada.

Zapisali so tudi, da »za ponovno podelitev nagrade v primeru predhodne zavrnitve ni pravne podlage, saj omenjeni zakon zavrnitve ne predvideva«. A so razložili, da »ne vidijo zakonske ovire za vročitev zavrnjene nagrade v skladu s pravilnim postopkom vročitve oz. prevzema, ki pa mora biti pred tem pravno in zakonsko reguliran. Postopek pravne in zakonske regulacije do sedaj ni bil sprožen, saj na UOPS s strani gospe Makarovič do sedaj ni bila naslovljena uradna prošnja za vročitev nagrade«.