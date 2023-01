»Vugledar bi lahko kmalu postal še en zelo pomemben uspeh za nas,« je v petek dejal Denis Pušilin, vodja regije Doneck, ki ga je imenovala Moskva.

Obe strani sta v bojih za mesto razglasili uspeh, vendar po navedbah Kijeva v mestu, kjer je pred vojno živelo 15.000 ljudi, še nič ni odločeno, potekajo pa siloviti spopadi. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske za vzhodno območje Sergej Čerevat je potrdil »ostre spopade«, a dejal, da so ruske sile potisnili nazaj.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petkovem večernem video nagovoru razmere na fronti v regiji Doneck označil za težke, še posebej napete pa blizu mest Bahmut in Vugledar, kjer so ruske sile ta teden stopnjevale napade. »Okupatorji ne napadajo le naših položajev, ampak namerno in sistematično uničujejo mesta in vasi v okolici. S topništvom, letalstvom in raketami,« je dejal.

Ruska ofenziva na mesto sodi v okvir vojaškega cilja Moskve po prevzemu nadzora nad celotno regijo Doneck, ki jo od leta 2014 delno nadzorujejo proruski separatisti, Moskva pa si jo je lani tudi priključila. Pred kratkim je v regiji skupaj z zloglasno rusko najemniško skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar.

Po besedah sekretarja ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksija Danilova se Moskva ob prvi obletnici svoje invazije na Ukrajino 24. februarja pripravlja na novo ofenzivo. Do takrat si želi dosežkov.