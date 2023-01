Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Razgrete razprave o zgrešenem plačnem sistemu, javnih uslužbencih, skrhanem dialogu socialnih partnerjih, napovedane stavke dokazujejo, da je nova koalicija v težavah. Golob in vlada sta se najprej organizacijsko zapletla z obsežno rekonstrukcijo ministrstev, potem z napovedjo številnih reform brez pravega pokritja. Nazadnje pa se je zalomilo pri socialnem dialogu in vključenosti deležnikov in zato vlada hitro izgublja politični kapital. Brez družbenega zaupanja, strokovne integritete in dobrega projektnega menedžmenta in vodenja sprememb pa nima nobenih možnosti za uspeh. Preprosto, vlada potrebuje socialni mir za učinkovito izvedbo želenega reinženiringa družbe in države. Trg dela je najbolj verodostojen kazalec teh zadreg. Vlada je še oktobra obvladovala razmere, z odprtim dialogom je dosegla sporazum s socialnimi partnerji, toda začela je popuščati pri zahtevah vplivnih interesnih skupin. V nekaj tednih je izgubila politično zaupanje socialnih partnerjev, zabredla v nekonsistentne popravke plačnega sistema, socialni dialog je zastal.