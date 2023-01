Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana bo v svoji enoti v Polju v ponedeljek odprl prvo ambulanto za neopredeljene paciente, je napovedal predstojnik enote Moste - Polje Igor Krunić. Ambulanta bo delala ob ponedeljkih in sredah od 7. do 11. ure, ob četrtkih od 14.30 do 18.30 ter ob petkih in sobotah od 7. do 13. ure. Pacienti, ki bodo imeli zdravstvene težave, se morajo na pregled v ordinacijskem času naročiti na telefonski številki 01 58 64 902. Za paciente iz Polja so vzpostavili tudi telefonsko številko 041 785 662, kjer bodo lahko vsak delovni dan med 8.30 in 14.30 dobili splošne informacije.

Krunić je izpostavil, da prva in tudi druga ambulanta za neopredeljene, ki naj bi jo odprli teden ali dva pozneje, ne bosta delali v polnem obsegu. Če bodo dobili dodatne zdravnike in medicinske sestre, ju bodo dopolnjevali. V teh ambulantah se bodo lahko prednostno opredelili pacienti, ki so v Polju ostali brez osebnega zdravnika. Krunić je napovedal, da bo »opredeljevanje potekalo sproti, ob obravnavi pacientov zaradi zdravstvenih težav. Pacienti se bodo na pregled naročali, in ko pridejo v ambulanto, bo opravljena opredelitev. Če bodo želeli, jih bomo tudi registrirali v elektronski portal, da bodo lahko z ambulanto komunicirali elektronsko«.

»Vsi bodo dobili zdravstveno oskrbo«

Že zdaj je jasno, da dve ambulanti za neopredeljene ne bosta dovolj, da bi se opredelilo več tisoč pacientov iz Polja, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. A Krunić je zagotovil, da tako kot doslej nihče ne bo ostal brez zdravstvene oskrbe. Za paciente brez osebnega zdravnika bodo poskrbeli v okviru kronične ambulante, ambulante za administrativne zadeve in ambulante za prevez ran. Pacienti, ki se ne bodo mogli opredeliti, bodo dobili vso zdravstveno oskrbo, le da utegne potekati z nekoliko upočasnjeno dinamiko, je dejal predstojnik enote Moste - Polje in dodal, da bodo po potrebi paciente pošiljali še v enoto Fužine.

Krunić je razkril, da naj bi prihodnji teden v enoti Polje ponovno delali obe stalni zdravnici, ki sta bili na bolniški. »Ne sedimo križem rok, aktivno iščemo zdravnike,« je dejal Krunić in dodal, da se jim obeta zaposlitev novega družinskega zdravnika za delni ali morda celo polni delovni čas. To bi dodatno razbremenilo obstoječi družinski zdravnici v enoti Polje, kjer trenutno primanjkuje šest zdravnikov. Po podatkih ZD Ljubljana je v enoti Polje brez osebnega zdravnika ostalo slabih šest tisoč ljudi. Toda predstojnik enote Krunić je opozoril, da si je veliko pacientov, ki imajo stalno bivališče zunaj Ljubljane, zdravnika v zadnjih tednih poiskalo drugje, zato je pacientov brez zdravnika nekaj manj.

Najhujše naj bi bilo mimo

»Mislim, da je najhujše za nami,« je optimističen Krunić, ki je priznal, da sta bila december in januar velika preizkušnja. Zahvalil se je vsem zdravnicam in zdravnikom ter medicinskim sestram, »ki so v preteklih mesecih predano in požrtvovalno delali tako, da nam je uspelo zagotoviti kontinuirano zdravstveno obravnavo vseh pacientov, tudi tistih, ki so ostali brez osebnega zdravnika«. Pojasnil je, da so veliko dela opravili tudi zunaj delovnega časa, saj so zdravniki in medicinske sestre nekatere administrativne zadeve urejali tudi ob sobotah.

Zdravstveni dom Ljubljana je pred nekaj tedni ministrstvo za zdravje zaprosil za spremembo pravilnika, ki ureja delo v ambulantah za neopredeljene paciente, je še dejal Krunić. Zaprosili so, naj delo v njih omogoči vsem zdravnikom, ne samo tistim iz ožjega okoliša zdravstvenega doma, upokojenim zdravnikom in medicinskim sestram ter specializantom nižjih letnikov družinske medicine. Če bi jim predpisi omogočali vključitev še takšnega osebja, bi po Krunićevih besedah v naslednjem mesecu zagotovo odprli še dve dodatni ambulanti. Odgovora še niso prejeli.