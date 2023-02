Nova ambulanta v ZD Polje bo odprta ob torkih, sredah, četrtkih in sobotah, naročanje na pregled pa poteka po telefonu v ordinacijskem času ambulante. Kot so še sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana, po dve ambulanti za neopredeljene paciente delujeta že v ZD Rudnik in ZD Šiška, ena v ZD Bežigrad, danes pa so odprli še drugo ambulanto v ZD Polje.

Pojasnili so, da je po podatkih do vključno 31. januarja skupno število opredeljenih v teh ambulantah 895, skupaj pa so opravili 1156 pregledov. Za zadnji teden podatkov še nimajo, saj bodo podatke za februar najverjetneje zbirali konec meseca.

Sicer pa napovedujejo še povečevanje števila tovrstnih ambulant, če bodo za to kadrovske možnosti. Tako so v začetku leta na ministrstvo za zdravje podali pobudo, da bi v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe lahko delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki, zdravniki, zaposleni na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter zdravniki iz drugih krajev. »Na ta način bi lahko v okviru ZD Ljubljana odprli še več ambulant in tako zagotovili opredelitev več pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika,« so dodali.