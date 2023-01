Mirna, samozavestna, dobre volje in zdrava Ilka Štuhec čaka naslednje smučarske preizkušnje v tej zimi, prve pa so na sporedu med 6. in 19. februarjem na svetovnem prvenstvu v francoskem Meribelu. Letošnja zima je za Štajerko spet sanjska. Niz odličnih rezultatov v hitrih disciplinah je kronala na zadnjem smuku za svetovni pokal, ko je premagala celotno konkurenco in po štirih letih nadaljevala zbiranje zmag – trenutno je pri desetih.

Preden se bo njena ekipa konec tedna odpravila na treninge v bližino prizorišča letošnjega svetovnega prvenstva, se je Ilka skupaj s trenerko in mamo Darjo Črnko družila z novinarji. »Ni slabo,« je sezono, v kateri je v smuku nanizala še dve peti in dve drugi mesti, nekoliko v šali pospremila Ilka Štuhec. »Dobro smo delali, zavedam pa se tudi svojih sposobnosti. Sem samozavestna, uživam v smučanju in tako seveda potem pridejo tudi rezultati,« je komentirala svoje uspehe.

Naslednji dan že prva zmaga

Darja Črnko jo je dopolnila: »Ilkino smučanje je na zelo visoki ravni, njena samozavest je osupljiva, včasih je kar precej 'freh'. Ko smo za letošnjo sezono začeli graditi njeno dobro smučanje, smo šli od črke A, od čiste osnove. Očitno smo ubrali dobro pot, uspehi pa so posledica dobrega dela. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo.« S takšno popotnico se Ilka odpravlja na trening v Italijo pod Mont Blanc. Do 4. februarja bodo trenirali s Kanadčani, zatem se selijo v Meribel.

Zdaj, ko ima rezultate, je vse okoli 32-letne Mariborčanke kot v pravljici. Toda začetek sezone je bil vse prej kot to, bil je poln negotovosti. Je bila to njena zadnja priložnost? »Saj se lahko stvari zmeraj odvijejo tudi drugače. Ko si čisto na dnu in ko si čisto na vrhu, vselej je smučanje nevaren šport in hitro lahko gre kaj narobe. Preprosto sem poslušala svoje občutke. Vedela sem, kaj moram spremeniti. Tri slaba leta so za menoj. Pred dnevi v Cortini je bilo pred tekmo nemogoče oditi na progo, ker je zapadlo preveč snega. Pa smo rekli, da bomo pogledali nekaj mojih starih posnetkov, lanskih. Hitro smo nehali s predvajanjem posnetkov. Že na zadnji lanski tekmi v Courchevelu sem ekipi na glas povedala, kaj vse bom spremenila. Naslednji dan je bil zame prva zmaga. Od tam sem lahko šla samo še navzgor,« je težke čase opisala Štuhčeva.

Vsi so opazili, da je pozabila smučati

»Moj je cilj ni bil pokazati dvomljivcem, da niso imeli prav, s tem se nisem ukvarjala. Odločila sem se, da nadaljujem s tem, kar počnem najraje na svetu. Za smučanje sem imela še dovolj volje in motivacije, zdravja,« je pojasnila Ilka. Med spremembami, ki so prinesle rezultate, Ilkina ekipa na visoko mesto postavlja opremo, novega opremljevalca. O tem Darja Črnko pravi: »Večini ni jasno, kaj v vrhunskem smučanju pomeni oprema. Primerjavo jemljem z MotoGP: ko se motociklist pripelje v boks, mu samo privijejo en vijak in lahko nadaljuje dirko. V smučanju je podobno. Nastavitve čevljev, vezi, plošča, smučka... Njihova povezava je za smučarja neverjetno pomembna. Zgodi se, da kakšen serviser samo odvije vijak v vezi, pa zadeva bolje deluje. Gre za tisočinke sekunde, ko mora smučka na progi reagirati. Smuči, ki so reagirale, je Ilka dobila, ko je prišla k Stöckliju. Ne vemo, ali so bile tiste smuči narejene za Ilko ali je bila Ilka rojena za njih.«

Trenerka in mama o tej zadevi nadaljuje: »Tista smučka je bila narejena za stare vezi Atomic, ki so bile že takrat stare 15 let in več. Fantje, ki so proti Ilki, ki sicer ni nežna deklica, prave živali, so te vezi začeli lomiti. Ljudi v Stöckliju je zajela panika. Bali so se, da se bo kakšen tekmovalec poškodoval. Zato so vezi zamenjali, nato pa so novim vezem začeli prilagajati smuči. To je delikaten posel, Ilkin način smučanja temu ni ustrezal. Na smučeh nikoli ni bila hudo agresivna in agresivne nastavitve so ji začele povzročati težave. Potem ste vsi opazili, da je Ilka pozabila smučati. Tudi sama sem težko spremljala njene takratne vožnje. Kar koli je naredila, ni šlo. Predlagali smo, da dobimo nove-stare smučke, na kar pa pri Stöckliju niso bili pripravljeni. Po večih letih je Ilka sklenila, da bo na teh smučeh nehala tekmovati.«

Prejšnjo zimo so začeli graditi novo zgodbo s Salomonovimi smučmi in čevlji. »A takrat opreme nismo testirali do konca, ker je Ilka zbolela za koronavirusom. Bili smo odločeni, da presedlala k Salomonu, vendar so jo zavrnili. Takrat smo za nekaj časa pozabili dihati, zatem smo se začeli ogledovati po okolici. Ilka ni bila več med najboljšimi, kdo ji bo dal najboljšo opremo? Brez dobrih smuči ni mogoče narediti ničesar. Takrat je prišel Kilian Albreht in je predlagal, da gremo h Kästleju. Pa ga gledam Kästle? Kaj to so oni zeleni, ki tekajo po ciljni ravnini? Poskusimo! In smo šli na testiranje, dva dni smučanja na prosto. Zatem je Ilka šla na progo in že na prvi vožnji sem se samo še čudila: bila je povsem druga oseba. Ista kot takrat, ko smo jo posedali na stare Stöcklijeve smuči. To smo naredili v Cortini, na svetovnem prvenstvu smo pred tekmo potegnili ven stare smuči. Potem je Ilka rekla – da. Takoj zatem smo naleteli na nepričakovano dober odziv novih opremljevalcev. Pomagati so hoteli na vse načine. Ko smo se odločali, ali gremo v Južno Ameriko, ker to veliko stane, so nam plačali dodatni del vsote in nam ni bilo treba več gledati na vsak evro. Odvilo se je super,« se spominja Darja Črnko.

Še lastnik navija na tekmah

Je ​Ilka ​letos torej uspela na smučeh, ki so približek nekdanjih Stöcklijevih? »Kästle ima drugačne smuči od tistih, ki sem jih vozila prej. Na začetku sodelovanja je bilo malo strašljivo: spet nekaj novega, drugačnega. Malo smo se tudi pozanimali in niso čisti novinci v svetovnem pokalu. Imajo tekmovalce iz 17 držav, vendar zares nikogar niso imeli pri vrhu. Pozanimala sem se tudi, kdo tam dela. Tam so ljudje, ki so že dolgo v našem poklicu. Predvsem pa sem pokazala spoštovanje do rezultatov, ki so jih nekoč že imeli. Tako smo šli v zgodbo in potem v moji glavi ni bilo več opcije, da to ne bo delovalo. Tu imam potrebno podporo in veliko zaupanje ljudi. Podpirajo nas, sam lastnik prihaja na tekme in tam navija. To je v tem svetu neobičajno. Sočasno pa ne postavljajo zahtev, da moram biti prva,« pojasnjuje Ilka Štuhec.

Kakšne možnosti ima Mariborčanka, da februarja še tretjič postane svetovna prvakinja v smuku? »Zakaj samo v smuku (smeh)? Možnosti so, v Cortini sem to tudi več kot očitno potrdila. Toda to je ena tekma, lahko se obrne tako ali drugače. Cilj je sproščeno smučati, narediti vse, kar znam. Vse pa ne bo odvisno zgolj od mene. Verjamem, da se nihče na svetovno prvenstvo ne bo prišel le zabavati,« zaključi Ilka. V Meribelu bo nastopila na uvodni kombinacijski tekmi, zatem pa še v smuku in superveleslalomu.