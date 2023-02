Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku iz 2017 in 2019 ter druga v seštevku discipline v tej sezoni, je bila po treningu zadovoljna. »Trening je bil dosti 'okej'. Z izjemo enega zavoja sem bolj ali manj odpeljala linije, ki sem si jih zamislila.« »Kljub temu, da je šlo za prvi trening, sem skušala napadati, da vidim približno, kaj se bo dogajalo tudi jutri,« je še dejala. Tretja, Američanka Isabella Wright, je za danes zelo hitro Slovenko zaostala že 1,22 sekunde. Vodilna v seštevku smuka Italijanka Sofia Goggia današnjega treninga ni izpeljala do konca.

Današnji uradni preizkus smukaške proge je bil prvi in edini pred sobotno tekmovalno preizkušnjo v smuku. Četrtkov trening so odpovedali zaradi pretoplega vremena, ki je zmehčalo snežno podlago, kar povzroča tudi skrbi pred jutrišnjo tekmo. »Kaj bo jutri, težko rečem. Se pa organizatorji zelo trudijo. Bo pa jutri start tekme ob 11. uri, uro kasneje, kot je bil danes start treninga, kar prinaša še eno uro sonca več. Ne glede na to, kaj bo, si predvsem želim, da bo čim bolj pošteno in čim bolj enako za vse,« je še sporočila Štuhec.

V Crans Montani sta v soboto in nedeljo načrtovana smuk in superveleslalom. Začetek obeh tekem je ob 11. uri. Ilka Štuhec bo na prvi tekmi po svetovnem prvenstvu lovila svojo 11. zmago in 21. uvrstitev na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu. Na SP v Courchevelu je smuk končala na šestem mestu. V Franciji je naslov svetovne prvakinje osvojila Švicarka Jasmine Flury, ki je bila na današnjem treningu 21. (+2,40).