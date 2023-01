Osumljenci so pridobili veliko premoženje, v okviru preiskave pa so med drugim zasegli delnice podjetij, bančne račune in nepremičnine v vrednosti 250 milijonov evrov, so povedali preiskovalci. Člani klanov znotraj 'Ndranghete naj bi izsiljevali številne podjetnike v več deželah južne Italije, med drugim tudi v Kalabriji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

'Ndrangheta velja za eno najnevarnejših, najbogatejših in najmočnejših mafijskih združb v Italiji. Obvladovala naj bi velik del svetovne trgovine s kokainom. V zadnjih treh desetletjih se je organizacija vse bolj širila v severno Italijo, kjer med drugim uporablja podjetja za pranje denarja.

Italijanski preiskovalci zadnje čase beležijo uspehe v boju proti mafiji. Policija je pred časom v severnoitalijanski deželi Lombardiji aretirala 49 ljudi zaradi suma, da so člani 'Ndranghete. Med drugim so bili obtoženi trgovanja z mamili, izsiljevanja in posedovanja orožja.

Prejšnji teden so v Palermu po 30 letih na begu aretirali najbolj iskanega mafijskega šefa v Italiji Mattea Messino Denara, ki je veljal za vodjo Cosa Nostre na Siciliji.