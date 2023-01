Bled z velikim ponosom gosti svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. Med približno 1000 plavalci največ udeležencev prihaja iz Finske, Velike Britanije, Nemčije in Danske. Med udeleženci najdemo tudi Argentince, Mongolce, Maročane in Američane. Najstarejši udeleženec bo marca dopolnil 88 let, najstarejša udeleženka pa 79 let. Starostnih omejitev navzdol načeloma ni, le pri daljinskih disciplinah morajo biti udeleženci stari najmanj 18 let.

Vse več zanimanja je tudi med Slovenci

Letos se je za tekmo registriralo tudi deset Slovencev. Ob Denisu Benčiču, ki se je prvenstva na Bledu udeležil že leta 2020, bo nastopil tudi nekdanji olimpijec Luka Turk. Dogodek ne bo zanimiv le zaradi čudovite lokacije, ampak tudi zaradi atraktivnega tekmovalnega programa. Tekmovalci so razdeljeni v ženske in moške kategorije ter tekmujejo po starostnih skupinah (teh je skupno 13). Poleg netekmovalnih disciplin, ki so primerne za prav vse pogumne (osnovni skok v Blejsko jezero in 25 metrov ter 50 metrov prostega plavanja brez merjenja časa), bodo udeleženci lahko tekmovali v 12 različnih tekmovalnih disciplinah. Discipline, ki se bodo izvajale v 25-metrskem, za ta namen postavljenem bazenu na jezeru, so: 25 metrov prosto, prsno, delfin, 50 metrov prosto in prsno, 100 metrov prosto in prsno, 200 metrov prosto in prsno ter 450 metrov prosto. Za tiste najbolj pripravljene bo na voljo tudi disciplina daljinskega plavanja, posebna disciplina, ki nosi ime The Bled Swim – 1000 m. Ljubitelji zimskega plavanja se bodo lahko povezali tudi v štafete ali ekipni plavalni nastop. Tako bo v petih tekmovalnih dneh na sporedu skupno kar 17 disciplin.

Zimsko plavanje temelji na skupnosti in svetovno prvenstvo v zimskem plavanju želi vzdrževati to naravnanost. Prireditev bo vključevala lokalne ponudnike in jim ponudila možnost predstavitve na mednarodni ravni, obenem pa bo goste seznanila z lokalno ponudbo in jim poskušala vzbuditi občutek sprejetosti na lokalnem območju. Ker gre za športno prireditev, namenjeno vsem, ki so navdušeni nad zimskim plavanjem, lahko na njen sodeluje vsak, tudi športniki s posebnimi potrebami, ki imajo v skupnosti zimskega plavanja posebno mesto.