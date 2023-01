Vihar v kanistru bencina

Bil je deževen poznojesenski dopoldan, ko je minister, pristojen za energetiko in od nedavnega tudi za podnebje, kot strela z jasnega presenetil z idejo, da »ne bi bilo nič narobe, če bi bil Petrol v večjem deležu v državni lasti«. V minulih letih so vodilni politiki v državi bolj ko ne utrjevali stališče, da je država slaba lastnica, zato se mora umakniti iz gospodarstva, in četudi nato v zasledovanju parcialnih strankarskih interesov po obvladovanju denarnega toka teh družb preko direktorskih in nadzornih stolčkov niso docela sledili temu, kar so trdili v javnosti, so s svojimi politikami vendarle ohranjali navidezen lastniški status quo. V izgubarskih in nestrateških naložbah je država svoje lastništvo slabila, drugje ga ni bistveno krepila. Nato pa je vlada Roberta Goloba z jasno izraženimi nacionalističnimi težnjami povzročila vihar v kanistru bencina.