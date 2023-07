Za potnike, ki se odpravljajo na pot od Slovenije proti Hrvaški ali vse do Črne gore, je pogonsko gorivo najugodneje najprej točiti na Hrvaškem ter nato v Bosni in Hercegovini. Na Hrvaškem liter bencina stane toliko kot v Sloveniji - 1,46 evra - liter dizla pa je za 14 centov cenejši in stane 1,36 evra. V BiH sta cenejši obe pogonski gorivi. Cena za liter bencina znaša 1,31 evra, za liter dizla pa 1,27 evra.

V Severni Makedoniji je liter bencina za 13 centov cenejši kot v Sloveniji in stane 1,33 evra, liter dizla pa je cenejši za 32 centov in stane 1,18 evra.

Najdražja na Zahodnem Balkanu so pogonska goriva na Kosovu, kjer je za liter bencina treba odšteti 1,66 evra, za liter dizla pa 1,65 evra. Draga so tudi v Srbiji, kjer tako bencin kot dizel staneta 1,58 evra na liter. V Črni gori cena za liter bencina medtem znaša 1,55 evra, za liter dizla pa 1,48 evra.

V Albaniji so cene podobne cenam v Sloveniji. Liter bencina je za cent dražji in stane 1,47 evra, liter dizla pa je za pet centov cenejši in stane 1,45 evra.