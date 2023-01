Tudi jaz hočem 600 evrov

Najprej je bila afera Bobnar in rekli smo si, da je novega predsednika vlade zanesla začetniška nepremišljenost in da bo dojel, da je prvo pravilo resne politike šahovske narave: skrajna samodisciplina, ocena škode in načrtovanje treh potez naprej. In da človek vedno potrebuje nasvete pametnejših in bolj izkušenih, ne prisklednikov.