V zrušenju stanovanjske stavbe v Alepu umrli tudi otroci

V zrušenju petnadstropne stanovanjske stavbe v sirskem mestu Alep, ki je bilo močno uničeno v vojni, je umrlo 16 ljudi, tudi otroci, so danes poročale oblasti in mediji. Do zrušenja je prišlo v noči na danes v kurdski četrti Šejk Maksud v tem drugem največjem mestu na severu Sirije.