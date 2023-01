»V času študija sem opravljal praktično izobraževanje v okviru novoustanovljenega Green Laba, podjetniškega inkubatorja, namenjenega študentom vseh študijskih smeri na višji šoli. Za sodelovanje sem se odločil zaradi odlične možnosti pridobivanja izkušenj na področju podjetništva in kariernega razvoja. Opravljanje prakse so popestrili različni projekti, v katerih sem imel možnost sodelovati ter tako širiti znanje na več področjih. S skupino sošolcev sem sodeloval pri postavitvi sistemov hidroponike ter beleženju končnih rezultatov poskusa rasti solate v tem sistemu. Med zanimivejše dejavnosti Green Laba sodi tečaj upravljanja drona, s katerim smo posneli različno videogradivo, namenjeno predstavitvi in promociji centra. Opravljanje prakse v Green Labu mi je bilo zelo zanimivo ter koristno, saj sem pridobil različne kompetence, ki mi bodo zagotovo pomagale v prihodnosti pri iskanju zaposlitve oziroma mi bodo dale pogum za začetek samozaposlitve. Velik plus je tudi spoznavanje ljudi, s katerimi smo spletli nova prijateljstva.« (Foto: Tadej Šinkar, diplomant Naravovarstva)