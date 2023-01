Kot so na današnji novinarski konferenci opozorili v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vlada že dva meseca krši rok, določen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. Poudarjajo, da vlada s parcialnimi dogovori vzpostavlja rešitve, ki v temelju spreminjajo plačni sistem in prinašajo neenakopravno obravnavo in nevzdržna plačna razmerja.

Zato so v pogajalski skupini sprejeli odločitev, da pristopijo k organizaciji protestnega shoda za dostojno plačilo, ki bo potekal 24. februarja, če vlada do tedaj ne bo ponudila konkretnih rešitev.

Te morajo po njihovih navedbah odpraviti nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, primerljivem s plačnimi dvigi, ki jih je vlada že dogovorila s posameznimi skupinami v javnem sektorju. Poleg tega zahtevajo dvig najnižjih plač na raven minimalne plače ter ohranitev enotnega sistem plač v javnem sektorju, ki bo temeljil na načelu »enako plačilo za primerljivo delo«.

Zahtevajo še, da vlada o rešitvah, ki predstavljajo temeljna vprašanja plačnega sistema, pridobi soglasje sindikatov javnega sektorja.

Prepričani so, da se vlada sindikalnim aktivnostim lahko izogne le tako, da nemudoma predstavi vsebinsko in časovno konkreten način odprave nesorazmerij in plačne uravnilovke.