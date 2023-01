Kot je poročal italijanski prestopni »guru« Gianluca di Marzio, bo Spezia za Cipota odštela 700.000 evrov odškodnine, nogometaš pa bo podpisal pogodbo za štiri leta in pol.

Cipot, ki bo aprila dopolnil 20 let, je igralec sredine igrišča. O njegovem odhodu na Apeninski polotok pa se je govorilo že dlje časa. Zdaj je dokončno postal član Spezie, ki ima z 81 milijoni evrov četrto najnižjo tržno vrednost v elitni italijanski ligi. V tej je po 18 krogih na 15. mestu med 20 ekipami.

V Italijo pa se k prvoligašu Lecceju, a za zdaj k njegovi mladi zasedbi, seli 18-letni up sežanskega Tabora Tom Kljun, poroča Transfermarkt. Ta Kljunovo tržno vrednost sicer ocenjuje na 200.000 evrov.

V elitni italijanski ligi so sicer že Samir Handanović pri Interju, Petar Stojanović in Lovro Štubljar pri Empoliju, Martin Turk pri Sampdorii ter Jaka Bijol in Sandi Lovrić pri Udineseju.