Časi, ko so bili smučarji oblečeni bodisi športno in toplo ali pa so zaradi modnega videza pri temperaturah nekaj stopinj pod ničlo zmrzovali, so že zdavnaj za nami. Športna, tudi smučarska moda se namreč hitro prilagaja aktualnim modnim smernicam, in tako se ženske smučarske jakne danes že povečini tesno prilegajo in podarjajo obline telesa. Tudi sama kakovost materialov pa zagotavlja, da se nam na smučišče ni več treba odpravljati v petih plasteh oblačil na sebi.

Smučišča so tako postala prave modne piste, trende na belih strminah ali ob njih pa narekujejo tudi vrhunske modne znamke. »Oda eskapizmu in čarobnosti gorskih vrhov,« je Diorjevo kolekcijo smučarskih oblačil capsule opisala kreativna direktorica znamke Maria Grazia Chiuri. Poleg smučarskih jaken in hlač so na voljo tudi škornji, torbe, šali, kape ter izbor sončnih očal in ultra mat smučarskih čelad z logotipom znamke. Smučarska linija je prav zaradi vpadljivega črno-belega karirastega potiska in leopardjega vzorca v trendu, smučarji pa bodo v karo vzorcih dobro vidni tudi v meglenih razmerah na snegu.

Slovita francoska modna hiša Chanel pa je predstavila smučarsko kolekcijo coco neige (koncept je leta 2018 zasnoval pokojni Karl Lagerfeld), ki je ljubiteljem smučanja na voljo na smučiščih, kot je sloviti Courchevel, kjer Chanel pozimi redno odpira vrata svojega butika. Poleg estetike linija daje poseben poudarek funkcionalnosti in športnim zahtevam, pri Chanelu pa poudarjajo, da ni namenjena le vijuganju po smučišču, temveč tudi apresski zabavam.

Niso pa to edine znamke z zvenečim podpisom, ki se bodo to sezono nosile na smučiščih. Poleg znanih in priljubljenih smučarskih znamk lahko izberete kos za paradiranje po smučiščih in zabavah tudi v modni hiši Gucci.