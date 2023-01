V napadu je bil ranjen tudi njen brat. Motiv za napad, ki se je zgodil ponoči, ni znan, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik policije Halid Zadran.

V Afganistanu se, odkar so oblast v državi avgusta 2021 ponovno prevzeli talibani, povečuje število skrivnostnih umorov mladih žensk. A tokrat je prvič, da je žrtev nekdanja političarka.

Številni afganistanski politiki, med njimi tudi poslanke, so se po vrnitvi talibanskega režima zatekli v tujino. Mursal Nabizada je ostala v Afganistanu. Pred štirimi meseci je nastopila na lokalni televiziji in pod masko in navedbo, da dela za nevladno organizacijo, govorila o talibanskem omejevanju pravic žensk do izobraževanja in dela.