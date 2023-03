Eksplozija je odjeknila pred poslovnim centrom v bližini zunanjega ministrstva kmalu po poldnevu po krajevnem času, med prometno konico, ko so državni uslužbenci zaradi postnega meseca ramadana predčasno končali delovni dan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Afganistanske sile so napadalca ustrelile, vendar je eksploziv, ki ga je imel pri sebi, detoniral, pri čemer je ubil šest civilistov ter ranil več drugih, je tvitnil tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Abdul Nafi Takor. Med ranjenimi so bili tudi trije pripadniki talibanskih varnostnih sil. Italijanska nevladna organizacija Emergency, ki upravlja bolnišnico v Kabulu, pa je na Twitterju potrdila, da so v bolnišnico prepeljali dva mrtva in 12 ranjenih, med njimi tudi otroka.

Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel še nihče. Gre za že drugi napad v manj kot treh mesecih, do katerega je prišlo v bližini zunanjega ministrstva, in prvi, odkar se je minuli četrtek v Afganistanu začel muslimanski sveti mesec ramadan.

V napadu sredi januarja je bilo po podatkih misije ZN za pomoč Afganistanu ubitih najmanj deset ljudi, 53 pa ranjenih. Odgovornost zanj je takrat prevzela lokalna podružnica skrajne skupine Islamska država, poroča francoska tiskovna agencija AFP.