Košir in Kotnik 12. na ekipni tekmi

Slovenska deskarja Žan Košir in Gloria Kotnik sta na ekipni slalomski tekmi svetovnega pokala v Bad Gasteinu izpadla že v osmini finala, po svojem prvem izločilnem dvoboju in z 12. mestom nadaljevala neposrečene nastope v tem avstrijskem zimskošportnem središču, ki so bili že na posamični tekmi slabši od pričakovanj.