V prvi fazi projekta bodo zgradili kanalizacijo in izvedli rekonstrukcijo odseka Ižanske ceste med Botaničnim vrtom in Hladnikovo oziroma Jurčkovo cesto v skupni dolžini 920 metrov, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (Mol). Rekonstrukcija obsega obnovo vozišča ceste in ureditev površin za pešce in kolesarje ter zasaditev drevoreda s približno 90 novimi drevesi. Prenovili bodo tudi križišče med Ižansko in Jurčkovo cesto, ki vključuje obnovo semaforskih naprav in opreme.

Zaradi izgradnje javne kanalizacije na Ižanski cesti od Botaničnega vrta do Hladnikove oziroma Jurčkove ceste bo do predvidoma 30. avgusta vzpostavljena popolna zapora ceste, so zapisali na občini. Dela bodo najprej potekala na odseku med Orlovo in Hladnikovo ulico, kjer bo popolna zapora ceste predvidoma do 30. aprila, obvoz pa bo potekal prek Opekarske ceste in Orlove ulice.

Do konca avgusta bodo nato dela potekala na odseku med Botaničnim vrtom in Orlovo ulico. Po prenovi tega odseka bodo dela na Ižanski cesti nadaljevali po posameznih fazah, in sicer vezano na pridobljena gradbena dovoljenja za izgradnjo javne kanalizacije, vse do ceste Črna vas, kjer ureditev poteka že od predlanskega poletja.

Projektno ureditev ceste je pripravila družba Luz, gradbena dela na kanalizaciji pa bo izvedlo podjetje Prenova-gradbenik. Vrednost pogodbe je 63,86 milijona evrov. Naložbo sofinancirata država in EU iz sklada za regionalni razvoj, so še zapisali na Molu.