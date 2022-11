Še novembra začetek del na Ižanski cesti?

Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da bodo gradbeni delavci družb CGP in Prenova - Gradbenik prenovo črnovaške ceste končali precej pred rokom. Hkrati je napovedal, da bi se utegnila še ta mesec začeti prenova Ižanske ceste, kjer bodo pešci in kolesarji dobili obojestranski pločnik in kolesarsko stezo.