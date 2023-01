Kot najprimernejše za selitev proizvodnje je bilo jeseni lani prepoznano 20 hektarjev veliko zemljišče na severu Kočevja, ob cesti Kočevje-Žužemberk na območju Male gore. Po besedah župana preliminarne študije kažejo, da gre za najbolj optimalno lokacijo z najmanj interesnimi in okoljskimi konflikti.

Trenutno po besedah župana nastajajo vse študije, ki so potrebne za spremembo občinskega prostorskega načrta na omenjenem območju, od hidrološke, geološke, kmetijske do drugih. Na občini računajo, da bodo vsa soglasja dobili do aprila, takoj zatem pa bodo začeli postopek sprejemanja sprememb občinskega prostorskega načrta. Te nameravajo sprejeti do poletja, že jeseni pa bi začeli komunalno opremljanje zemljišča, ki bi ga nato ponudili Melaminu.

Prebilič upa, da ne bo prihajalo do 'vojnega dobičkarstva'

Še pred tem bo treba nekatera zemljišča odkupiti od državne družbe Slovenski državni gozdovi ali jih z njo zamenjati, pri čemer Vladimir Prebilič upa, da »bodo vsi razumeli, da gre za posebno okoliščino« in se ne bodo šli 'vojnega dobičkarstva'. Sicer pa je s sodelovanjem države pri iskanju rešitev za Melamin zadovoljen.

Direktor podjetja Srečko Štefanič je že pred časom povedal, da bi lahko podjetje gradnjo na novi lokaciji začelo takoj, ko bodo urejena vsa dovoljenja in papirji. Za preselitev najnevarnejšega dela proizvodnje bi po njegovih besedah potrebovali od dve do tri leta, za preselitev vse preostale proizvodnje pa vsaj 10 let. Pri tem naj bi naložba presegla 250 milijonov evrov.

Sredi maja lani je namreč v Melaminu prišlo do najhujše delovne nesreče pri nas. V eksploziji in požaru je umrlo sedem ljudi, nastalo je za več deset milijonov evrov škode. Skupaj s sanacijo je steklo tudi iskanje rešitev, da bi podjetje, ki stoji sredi Kočevja, postopno preselili ven iz mesta.