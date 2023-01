»Nedavni podatki iz nekaterih držav v regiji so začeli kazati na vse večjo prisotnost XBB.1.5,« je na današnji virtualni novinarski konferenci v Koebenhavnu dejal Hans Kluge. Primeri nove podrazličice so bili odkriti v majhnem, a naraščajočem številu, je pojasnil in dodal, da si prizadevajo oceniti potencialni vpliv tega. Kluge je ob tem opozoril, da si po treh dolgih letih pandemije ne moremo privoščiti dodatnega pritiska na zdravstvene sisteme.

Nova podrazličica XBB.1.5, ki so jo odkrili oktobra lani v ZDA, je bistveno lažje prenosljiva kot vse doslej znane različice. Glede na genetske analize se ta širi predvsem v ZDA in Evropi, zasledili pa so jo že v 29 državah.

Z ozirom na zaostrene razmere zaradi covida-19 na Kitajskem pa Kluge deli mnenje Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), da tamkajšnje povečanje števila primerov okužb verjetno ne bo imelo večjega vpliva na epidemiološko situacijo v Evropi. Po razpoložljivih informacijah so različice, ki krožijo na Kitajskem, tiste, ki so bile zabeležene v Evropi in drugod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vendar pa »ne smemo postati samozadovoljni«, je ob tem opozoril Kluge. Po njegovem prepričanju ni narobe, če države sprejmejo previdnostne ukrepe za zaščito svojega prebivalstva. Vendar bi morale ob tem zagotoviti, da so sprejeti potovalni ukrepi znanstveno utemeljeni, ustrezni in nediskriminatorni. Kluge je države tudi pozval, naj okrepijo nadzor, med drugim s sekvenciranjem vzorcev, pri čemer ugotavlja, da so mnoge močno zmanjšale svoje zmogljivosti.

Evropsko regijo WHO sestavlja 53 držav, poleg držav Evrope še nekaj držav osrednje Azije, Turčija in Izrael.