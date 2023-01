Vodja regionalnih zdravstvenih oblasti Kan Quancheng je na novinarski konferenci dejal, da je minuli petek delež okužb v provinci znašal 89 odstotkov. Ni sicer navedel časovnice okužb, a glede na to, da so oblasti v skladu s prehodno ničelno toleranco do okužb njihovo število ohranjale na minimumu, se jih je verjetno večina pojavila v zadnjih nekaj tednih, pojasnjuje britanski BBC. Kot je sicer še dejal Kan, je bil z vidika obiskov bolnišnic vrhunec 19. decembra, nakar so s tem povezane številke začele padati.

Kitajska se trenutno spopada z visokim številom okuženih z novim koronavirusom, potem ko je Peking minuli mesec odpravil stroge ukrepe, vključno zaprtja, karantene in množično testiranje, s katerimi so v zadnjih letih zatirali širjenje okužb. Ti so namreč imeli posledice za gospodarstvo in vodili tudi v sicer redke proteste v državi.

Vlada je sicer od spremembe pristopa do covida, ko je tudi spremenila opredelitev smrti zaradi covida in ukinila obvezno testiranje, naštela le 120.000 okužb in 30 smrti. Kitajska medtem nadaljuje z odpiranjem in je v nedeljo odpravila tudi obvezno karanteno za vse tuje potnike.

Pričakovati je sicer nov porast okužb ob lunarnem novem letu konec meseca, ko milijoni Kitajcev iz velikih mest odpotujejo na obisk k sorodnikom na podeželje, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V Sloveniji število okužb upada, razmere v bolnišnicah stabilne

Medtem v Sloveniji število potrjenih koronavirusnih okužb še naprej upada, prejšnji teden so jih potrdili 5823, kar je 1683 manj kot teden pred tem. Zdravljenje zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih bolnišnic v povprečju potrebovalo 68 bolnikov, kar je tri manj kot teden pred tem, na intenzivnih oddelkih pa 11 bolnikov, prav tako tri manj kot teden pred tem. V prejšnjem tednu je umrlo 12 bolnikov s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, kar je 11 manj kot v tednu pred tem.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v nedeljo sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb s koronavirusom znašalo 829, kar je 238 manj kot v nedeljo pred tem. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je znašalo 635, kar je 266 manj kot teden pred tem. NIJZ ocenjuje, da je bilo v državi v nedeljo 13.350 aktivnih primerov okužbe, kar je 5631 manj kot teden pred tem.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.267.323 ljudi, polno cepljenih pa je 1.223.752 ljudi, kažejo podatki NIJZ. S prvim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 se je cepilo 666.053 oseb, z dvema poživitvenima odmerkoma pa 77.135 oseb.