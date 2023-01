Zveza organizacij pacientov za uvedbo telefonske številke 111 za pomoč bolnikom

V zvezi organizacij pacientov so pripravili ukrepe za enakopravnejši in dostopnejši zdravstveni sistem. Med njimi so telefonska številka 111 za pomoč pacientom in zdravstveni pomočniki v zdravstvenih domovih, ki bi pomagali bolnikom in razbremenili zdravnike. Pacienti so pripravljeni soodgovorno prevzeti pobudo za spremembe, so ob tem poudarili.