Niz novih razkritij je princ Harry podal v intervjujih za britansko televizijo ITV, kjer se je z njim pogovarjal Tom Bradby, in ameriški CBS, pri katerem se je pogovarjal z Andersonom Cooperjem. Oba sta bila predvajana tik pred uradno izdajo Harryjeve knjige spominov Spare (Rezerva). Stopil je v bran odločitvi, da napiše knjigo. »Po 38 letih, v katerih so mojo zgodbo z namernim sprevračanjem in potvarjanjem pripovedovali številni različni ljudje, se mi je zdel primeren čas, da lahko svojo zgodbo povem sam,« je dejal za ITV.

Knjiga bo uradno prišla na police v torek, a podrobnosti iz nje so v zadnjih dneh intenzivno curljale v javnost, saj so jo v Španiji za kratek čas v nasprotju z dogovorom že predčasno ponudili kupcem. V njej je med drugim opisal, kako ga je starejši brat fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila, piše tudi o tem, kako sta brata nasprotovala poroki očeta, kralja Karla III., s Camillo Parker-Bowles in o tem, da je v Afganistanu ubil 25 talibanov.

Harry: S knjigo nisem želel škodovati nikomur v svoji družini

Člani kraljeve družine, proti katerim je usmeril precej puščic, se na navedbe niso odzvali. Sam Harry je sicer v nedeljo zagotovil, da ni s knjigo želel škodovati nikomur v svoji družini. Obenem je priznal, da trenutno ni v stiku niti z bratom Williamom niti z očetom, kraljem Karlom. »Trenutno ne, a se veselim tega, da bova našla mir,« je odgovoril na vprašanje, če govori ali si piše z Williamom. Na vprašanje, kdaj je nazadnje govoril z očetom, pa je odvrnil, da že kar nekaj časa ne. Predvideva, da bi si njegova preminula mati Diana želela sprave in sam upa, da je ta mogoča, si pa samega sebe ne predstavlja več kot polnopravnega člana kraljeve družine.

V precej presenetljivem obratu je Harry tudi zanikal, da bi z Meghan člane kraljeve družine v odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey marca 2021 obtožila rasizma. Meghan je namreč takrat omenila, da se je neimenovan član družine spraševal, kako temna bo barva kože njunega takrat še nerojenega sina. Kot je dejal, so to kot obtožbo rasizma interpretirali britanski mediji, sam pa da takega vprašanja ne bi dojemal kot rasističnega. Poudaril je, da je razlika med rasizmom in nezavednimi predsodki in nakazal, da bi v omenjenem primeru lahko šlo za slednje.

Kritičen do britanskih medijev

V intervjujih je bil znova tudi močno kritičen do britanskih medijev, ki jih je obtožil rasizma in hinavščine, pri ustvarjanju vsebin in konflikta pa naj bi sodelovali tudi s palačo. Že v samem začetku so se po njegovih besedah osredotočali na štiri stereotipe o Meghan - da je Američanka, igralka, ločena in dveh ras, s temnopolto materjo.

Kraljeva družina bere tabloide, je dejal in tudi če nočeš priznati, to pusti vtis v tvoji glavi, kar se je po njegovih besedah odražalo v nekakšnem nelagodju in nezaupanju kraljeve družine v odnosu do Meghan. Je pa zatrdil, da ga William ni nikoli poskusil odvrniti od poroke z njo.