Različna ušesa so različno slišala nanizanko razkritij odcepljene kalifornijske podružnice kraljeve družine o razlogih za z njune strani povsem nezaželeni razkol, po katerih si sprave ni mogoče več zamisliti. Vsaj ne zelo, zelo dolgo časa. Britanski desničarski tabloidni in resni tisk razkritja razlaga kot Harryjevo splošno vojno proti bratu, prestolonasledniku Williamu, in očetu, kralju Karlu III., kot posledico medijske vojne, ki jo je proti Meghan sprožila »palača«, ker je slednja zelo hitro po prihodu v družino zasenčila vse druge člane družine. Celo kraljico. Na spominski dan za žrtve pravih vojn so v britanskem tisku, zagotovo namerno, na naslovnicah objavljali velike fotografije Meghan in majhne fotografije kraljice. Kaj hujšega!

Vzpon in zaton "rokerske zvezde" Meghan

Palači ni bilo všeč, pravi Harry, da je bila Meghan boljša pri opravljanju dolžnosti kraljeve družine, kot so bili njeni drugi člani, ki jim ni bilo všeč, da so Meghan po njuni poroki leta 2018 v medijskem svetu obravnavali, kot da bi bila rokerska zvezda. Harry je Meghan spet primerjal z materjo, ko je dejal, da so princeso Diano prisilili k odhodu iz družine zaradi enakega razloga, ker je zasenčila tiste, ki so bili rojeni za opravljanje teh dolžnosti. Že pokojna Diana je povedala, da je bil mož ljubosumen na njeno priljubljenost, in da sta se zato veliko prepirala. Palača naj bi se počutila neverjetno ogrožena zaradi Meghanine priljubljenosti, posebno po njuni turneji v Avstraliji in Novi Zelandiji, kjer je bilo nad Meghan in Harryjem nepopisno, noro navdušenje. »Če ti je namenjena stranska vloga in zasedeš soj žarometov ali delaš bolje kot tisti, ki so bili rojeni, da to počnejo, postaneš problem, vznemiriš ljudi, podreš ravnovesje,« je dejal Harry. Od takrat naprej Meghan ni mogla narediti nič več prav. Sama je dejala, da je postala problem tudi zato, ker je bila drugačna od drugih članov družine, in namignila, da so jo imeli za drugačno, ker je mešane rase.

Meghan kot tuj organizem

Razkrila je, da jo je njen tedanji osebni tajnik, ki je za kraljico delal dvajset let, primerjal s »tujim organizmom, ki se ga mora kraljeva družina navaditi, in da bo neverjetno, ko se je bo navadila«. Sama je to primerjala z ribo. »To je kot riba, ki lepo plava, nekega dne pa se pojavi ta mali organizem, ta tuji organizem. Kaj je to? Kaj to dela tukaj? Ne izgleda kot mi, ne giblje se kot mi, spravite to z nas.« Govorila sta tudi o Meghaninih samomorilskih mislih, ko je bila prvič noseča. Bile so posledice občutka, da jo je palača ne samo vrgla volkovom, ampak jim jo je ponujala za hrano. Harry je razkril, da se je hotel spustiti v boj s tabloidnim tiskom, pa oče, takrat še prestolonaslednik, ni bil zato. »Nihče ni hotel privatno reči urednikom, naj odnehajo,« pravi Harry. »Moj oče mi je rekel, dragi fant, ne moreš se bosti z mediji, mediji bodo vedno mediji, a sem mu povedal, da se globoko ne strinjam z njim.« Razkril je tudi, da sta si z Williamom obljubila, da njuna urada nikoli ne bosta izmenjala informacij o sebi, ki bi lahko ušle v medije (kot se je dogajalo uradoma staršev, ko sta se razhajala), in da je William prekršil to obljubo. To, da je Williamov urad sodeloval pri puščanju informacij o njem, je Harryju strlo srce. Palača je, je povedal Harry, ne samo spuščala, ampak tudi sejala negativne zgodbe o njima in posebej o njej, vedno tudi takrat, ko se je v medijih pojavilo kaj slabega o drugih članih, da bi preusmerilo pozornost na Meghan. Povedala sta, da sta se želela osamosvojiti že veliko prej, preden sta se (na začetku leta 2020), in da sta se s kraljevo družino vse dogovorila o preselitvi v Južno Afriko, pa se je celo to pojavilo v tisku, in je dogovor propadel.

Propadli družinski vrh

Zdaj vemo veliko več tudi o »sandringhamskem vrhu«, usodnem srečanju članov kraljeve družine, na katerem so razpravljali o želji Harryja in Meghan (ker jima je prekipelo) ne po odcepitvi, ampak finančni osamosvojitvi in izselitvi v Kanado, od koder bi delala za Skupnost narodov in še vedno služila kraljici. Harry pravi, da je brat William pobesnel, ker je po njegovem hotel biti na pol v kraljevi družini in na pol zunaj nje. »Bilo je strah zbujajoče, ko je brat kričal in vpil name, oče pa govoril reči, ki enostavno niso bile resnične. Moja babica (kraljica) pa je, veste, tiho sedela in vse poslušala.« Po tem srečanju je, tako Harry, nekaj kliknilo, nenadoma se je zavedel, da palača ne samo da ne bo ukrepala proti govoricam, negativnostim, lažem in vsem, o čemer je vedela, da ni res, ampak da bo dovolila, da se gojijo. Zato je spoznal, da ni druge opcije kot odhod.

In kaj zdaj, po tem eksplozivnem dokumentarcu, v katerem je največji »negativec« prestolonaslednik William, kralj Karel III. pa ne prav daleč za njim? Vsi čakajo na kakšen, kakršenkoli odziv palače ali kraljeve družine, ki utegne vztrajati pri stari tradiciji »nikoli ne razlagaj, nikoli se ne pritožuj«, pa tudi na Harryjev življenjepis z naslovom Rezerva, ki izide januarja. Ne bi ga napisal oziroma mu ga ne bi natisnili, če ne bi vseboval nič novega in eksplozivnega.