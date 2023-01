Ljubitelji košarke so težko čakali na dvoboj med dvema od najboljših strelcev lige Gilgeous-Alexandrom in Dončićem, vendar je prvi strelec prvenstva NBA s 34 točkami na tekmo Dončić tokrat počival z bolečim gležnjem. Večer pred tem je 23-letni Slovenec proti New Orleans Pelicans dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po desetimi skoki in podajami.

Tudi brez Dončića v ekipi pa so se pri Thunderju dobro zavedali, da si ne smejo privoščiti podcenjevanja. »To je dokaz njihove zrelosti in stopnje predanosti,« je o svojih igralcih dejal trener Thunderja Mark Daigneault: »Vseh 48 minut so bili z glavo in srcem na tekmi, kar se jim je obrestovalo.«

Gilgeous-Alexander, ki je tekmo začel kot četrti strelec prvenstva NBA s 30,9 točke na tekmo, je zadel 11 od 17 metov na koš in 11 od 13 prostih metov.

Prvi strelec Teksašanov je bil tokrat Christian Wood, ki je 27 točkam dodal še 16 skokov. »Je odličen igralec. Ima odlično sezono, povsod na igrišču ga je polno,« je po tekmi dejal Wood o prvem zvezdniku Thunderja.

Spencer Dinwiddie je za Dallas dodal 21 točk in osem podaj.

Naslednja tekma teksaško ekipo čaka v torek, ko bo gostovala v Kaliforniji pri Los Angeles Clippers.

Trojni dvojček Hardna

Brooklyn Nets so premagali Miami Heat s 102:101, Royce O'Neal pa je dosegel zmagoviti koš. Vendar pa je moral superzvezdnik Kevin Durant, ki v povprečju za mrežice dosega po 30 točk na tekmo, v tretji četrtini predčasno s parketa zaradi bolečega kolena.

Pri Brooklynu je bil najboljši strelec Kyrie Irving z 20 točkami. Durant je v 30 minutah na igrišču dosegel 17 točk in s skupno 26.684 točkami na večni lestvici strelcev na 14. mestu prehitel Dominiqua Wilkinsa.

James Harden je s trojnim dvojčkom v Detroitu pomagal Philadelphia 76ers do zmage s 123:111 nad Pistons. Harden je za svoj drugi trojni dvojček v sezoni dosegel 20 točk ter po 11 skokov in podaj. Pri gostih je še vedno manjkal zvezdnik Joel Embiid zaradi bolečega stopala, P. J. Tucker pa je bil odstoten zaradi sinusov.

»Bil je izjemen,« je o Hardnu dejal trener Sixers Doc Rivers, vendar je dodal, da je šlo za »dobro ekipno predstavo«.

Montrezl Harrell je dodal 20 točk, Tyrese Maxey 23, igralci s klopi pa 48 točk.

Harden je med igro dosegel poseben mejnik kariere in postal 27. igralec lige NBA, ki je dosegel 24.000 točk.

V Memphisu je Desmond Bane dosegel 24 točk in devet podaj, grizliji pa so brez svojega najboljšega strelca Jaja Moranta premagali Utah Jazz s 123:118. Memphis se je z zmago in izkupičkom 26-13 izenačil z vodilnim v zahodni konferenci, Denverjem Vlatka Čančarja.