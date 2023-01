42-letni voznik avtomobila in 76-letni bolnik sta umrla na kraju nesreče. 60-letni voznik reševalnega vozila in njegov 19-letni pomočnik sta bila v nesreči poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Prvi je huje, drugi pa lažje poškodovan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Do nesreče je prišlo v soboto okoli 17.30, ko je voznik avtomobila iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v reševalno vozilo. Dogodek po naročilu državnega tožilstva v Salzburgu preiskuje izvedenec, prav tako pa so oblasti odredile obdukcijo smrtnih žrtev.