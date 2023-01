Beograd je 16. decembra na mejnem prehodu Merdare Kforju predal prošnjo za odobritev vrnitve od sto do tisoč pripadnikov srbskih varnostnih sil na Kosovo, ki je temeljila na omenjeni resoluciji iz leta 1999. Vendar pa je Vučić že ob napovedi vložitve zahteve ocenil, da bo ta zavrnjena.

Resolucija, s katero so ZN zahtevali konec vojne na Kosovu ter umik vojske in policije takratne Zvezne republike Jugoslavije od tam, namreč predvideva, da se pod posebnimi pogoji del osebja tja lahko vrne »ob nadzoru mednarodne varnostne prisotnosti in omejeno na majhno dogovorjeno število«.

Vsi smo pričakovali negativen odgovor Kforja, kjer menijo, da vrnitev srbske vojske na ozemlje Kosova in Metohije ni potrebna, je dejal Vučić. Sklicujejo se na resolucijo in poudarjajo svojo vlogo v njej, ne sklicujejo pa se na tisti del resolucije, ki predvideva in dovoljuje vrnitev naših sil, je dodal.

Razmere na severu Kosova, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo, so že več mesecev zaostrene. Razlogi za to so načrtovana zamenjava srbskih registrskih tablic s kosovskimi, izstop etničnih Srbov iz kosovskih institucij, načrtovane volitve za njihovo zamenjavo ter po aretaciji srbskega policista zaradi obtožb o terorizmu tudi napad na urad volilne komisije v Severni Mitrovici.

Cestne barikade, ki so jih na severu Kosova v znak protesta postavili tamkajšnji Srbi, so tik pred novim letom sicer odstranili, a so se napetosti le delno polegle, incidenti pa so se nadaljevali. V petek sta bila na jugu države ranjena dva srbska mladeniča, stara 11 in 21 let, na katera je neimenovan napadalec, ki so ga medtem že aretirali, streljal iz vozečega avtomobila