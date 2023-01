Potem ko so v prvem delu priprav v Zrečah treningi potekali v kombinirani in okrnjeni zasedbi z reprezentancama A in B, je selektor Uroš Zorman po novoletnih praznikih dočakal še osem igralcev iz tujih klubov – pet iz Nemčije, dva z Madžarske in enega iz Španije. V Ljutomer so prišli še Klemen Ferlin (Erlangen, Nemčija), Blaž Janc (Barcelona, Španija), Blaž Blagotinšek (Göppingen, Nemčija), Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged, Madžarska), Tilen Kodrin (Gummersbach, Nemčija), Kristjan Horžen (Rhein Neckar Löwen, Nemčija) in Domen Novak (Wetzlar, Nemčija), ki so med 26. in 30. decembrom v Zrečah manjkali zaradi klubskih in/ali zdravstvenih razlogov. Poleg deveterice, ki je trenirala že pred novim letom v Zrečah (Jože Baznik, Urban Lesjak, Nejc Cehte, Tadej Mazej, Domen Makuc, Jure Dolenec, Aleks Kavčič, Aleks Vlah, Stefan Žabić), štirih članov iz reprezentance B in rekonvalescenta Roka Ovnička ima Zorman zdaj na razpolago 22 igralcev.

»Najbolj sem vesel, da po novem letu ni bilo novih odpovedi vabljenih igralcev zaradi težav s poškodbami in da smo se v Ljutomeru zbrali v popolni zasedbi. To pomeni, da so bolj ali manj zdravi. In upam, da se bodo v takšnem stanju kasneje vrnili tudi v svoje klube. Začelo se je novo koledarsko leto z novimi željami in zaobljubami. Verjamem, da je ena izmed njih tudi ta, da bodo vsi na pripravah in kasneje na prvenstvu dali od sebe največ in pokazali maksimum, ki so ga sposobni,« pravi selektor Uroš Zorman, na seznamu katerega so tudi štirje igralci, ki prvič okušajo priprave reprezentance A. To so desni zunanji Grega Krečič (Csurgoi, Madžarska), levokrilni Staš Slatinek Jovičić, levi zunanji Gašper Horvat (oba Trimo) in srednji zunanji Peter Šiško (Gorenje).

Dvorana je že razprodana

Do odhoda na Poljsko v torek, 10. januarja, bo slovenska izbrana vrsta trenirala v Ljutomeru, bivala pa v Mali Nedelji. »Če sem iskren, nam v tem trenutku manjka – vse. Zato smo se zaprli v dvorano in bomo vseh osem dni priprav garali, kolikor nam bodo pač dopuščale okoliščine. Delali bomo na vseh elementih igre, od obrambe, prehoda v napad, vračanja v obrambo, hitrem centru, (pol)protinapadih... Delamo na polno, a časa je vedno premalo, zato skušamo maksimalno izkoristiti vsak trenutek. Na dosedanjih treningih je bila zavzetost igralcev na najvišji možni ravni, saj kažejo veliko voljo, zavzetost in energijo. Želim si, da vsak trening mine v tekmovalnem duhu in da fantje drug drugega potiskajo naprej. To je edini način, da lahko igralci napredujejo,« se zaveda 42-letni Zorman.

Slovenci bodo med pripravami v Prlekiji odigrali tudi dve prijateljski tekmi z Madžarsko, ki bo na SP igrala v skupini D v Kristianstadu na Švedskem z Islandijo, Portugalsko in Južno Korejo. Prvi sosedski obračun bo danes ob 18. uri v Ljutomeru, kjer je dvorana že razprodana, drugi pa v soboto ob 16. uri v Veliki Kaniži okoli 30 kilometrov od slovensko-madžarske meje. In kako se bo Zorman lovil vzhodnih sosedov, s katerimi se je dogovoril, da bo na vsaki tekmi lahko imela vsaka reprezentanca po 18 igralcev? »Na nobeni od dveh pripravljalnih tekem z Madžari rezultat, tako bo vsaj z naše strani, nikakor ne bo v ospredju. Čeprav to seveda po drugi strani niti slučajno ne pomeni, da ne bomo na obeh tekmah igrali na zmago. Pričakujem, da se bodo igralci na obeh tekmah držali dogovorov iz garderobe in da bomo stvari s treningov uspešno prenesli tudi na igrišče. V igri bomo preizkusili prav vse taktične različice, tako v obrambi kot v napadu. Tekmi bosta pokazali, česa smo sposobni v tem trenutku in pri katerih zadevah naša igra še šepa.«

