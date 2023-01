Uroš Zorman je s seznama črtal vratarja Klemna Ferlina, krilna igralca Tadeja Mazeja in Tima Cokana ter zunanjega igralca Grego Krečiča. Kot je na novinarski konferenci pred odhodom na Poljsko pojasnil direktor izbrane vrste Vid Kavtičnik, pa so se soočili z novimi težavami.

»Včeraj smo opravili nujen test PCR, na žalost pa sta dva iz našega tabora pozitivna. Gre za enega člana strokovnega štaba in enega igralca. Zdaj poskušamo to reševati, je pa pri Mednarodni rokometni zvezi pravilo petih dni, torej se lahko igralec vrne v ekipo po petih dneh z negativnim PCR-testom oziroma že prej, če je prej negativen,« je pojasnil Kavtičnik in dodal, da bodo pač zdaj vsak dan izvedli teste.

Zorman: Tokrat ne sodimo med favorite

Kljub vsemu pa so v slovenskem taboru zadovoljni s pripravami na prvenstvo sveta, v katerem se bodo najprej v skupinskem delu merili s Savdsko Arabijo, Poljsko in Francijo. »Najpomembneje je to, da ti fantje, ki so tukaj, hočejo igrati. Vesel sem, da imamo 18 igralcev s takšnim odnosom,« je povedal Zorman in priznal, da tokrat ne sodijo med favorite. »Po lanskem letu nimamo kaj vstopati na prvenstvo skozi velika vrata. Lahko vstopimo skozi stranska in izstopimo skozi glavna. Moramo pa biti ponižni, spoštovati vsakogar, a se hkrati zavedati, da smo sposobni. A nekaj lahko naredimo le, če smo enotni, borbeni in igramo eden za drugega. Moramo garati in gristi,« je poudaril selektor.

Ta pravi, da v ekipi ni nekaterih bolj ali manj izpostavljenih. »Ko si označen za prvega, drugega, tretjega igralca, drugače reagiraš. Na takšnem turnirju, kjer lahko igra 16 igralcev, je treba rotirati, deliti minutažo, a paziti na trenutno dobro formo, ker igralec z njo pride do več igre. Lahko rečem, da so fantje enakovredni, se počutijo del ekipe in s takšnimi lahko največ dobim,« je dodal Zorman in o prvih tekmecih, Savdijcih in Poljakih, povedal, da za zdaj ni dobil kakšnih informacij, da bi oni imeli kakšne nevšečnosti.

Dolenec: Najpomembnejša stvar je, da vrnemo kult reprezentance

Kapetan Jure Dolenec je povedal, da so se dogovorili, da vsaj v javnosti ne bodo govorili o ciljih. »Najpomembnejša stvar je, da vrnemo kult reprezentance, da cel januar živimo in delamo za to, da je motivacija maksimalna. Verjamem, da smo v teh devetih, desetih dneh naredili korak naprej, kar se je videlo tudi na tekmah z Madžarsko. Če bomo tako nadaljevali in izžarevali takšno energijo, bo tudi uspeh prišel. Mogoče že zdaj, mogoče na prihodnjih prvenstvih. Moramo pa delovati še naprej tako, kot delujemo na celotnih pripravah.«

Blaž Janc tudi meni, da so prav na zadnjih pripravljalnih obračunih z Madžarsko pokazali nov obraz. »Gremo pa tekmo po tekmo. Lahko naredimo nekaj velikega, a moramo dati svoj maksimum in se boriti do konca, saj ni lahkega tekmeca. Verjamemo pa v dober izid,« se je Janc z optimizmom odpravil na Poljsko.

Tam bo Slovenija v skupini B tekmovanje začela v četrtek ob 18. uri proti Savdski Arabiji, 2. krog jo čaka v soboto ob 20.30 proti Poljski, 3. krog pa v ponedeljek ob 18.00 proti Franciji. Primarni cilj je preboj v glavni del tekmovanja. To jim prinaša eno od prvih treh mest v skupinskem delu, v tem primeru se bo nato med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerila s tremi najboljšimi izbranimi vrstami iz skupine A, kjer bodo nastopili Španija, Črna gora, Čile in Iran.