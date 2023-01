»Prepričan sem, da bo tako močno orožje omogočilo zanesljivo zaščito Rusije pred morebitnimi zunanjimi grožnjami in pomagalo zagotoviti nacionalne interese naše države,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Vladimir Putin. Ob tem se je zavezal, da bo Rusija še naprej razvijala svoj bojni potencial in dodal, da nove rakete cirkon nimajo ekvivalenta.

Slovesnosti ob odplutju fregate na usposabljanje sta se prek videopovezave udeležila tako Putin kot ruski obrambni minister Sergej Šojgu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Glavni namen usposabljanja bo boj proti grožnjam Rusiji ter podpori miru in stabilnosti v regiji skupaj s prijateljskimi državami. Na vajah pa se bo posadka med drugim usposabljala za uporabo hipersoničnih raket dolgega dosega,« je dejal Šojgu.

Hkrati je pojasnil, da so rakete cirkon sposobne premagati vsako sodobno zračno obrambo ter da lahko izvedejo natančne in močne udarce proti sovražniku na morju in na kopnem.

Fregata Admiral Gorškov je del ruske severne flote in je bila poslana na dolgo pomorsko pot v Atlantski in Indijski ocean, da bi dokazala moč ruske mornarice. Bojna ladja, ki je v uporabo stopila leta 2018, je prva fregata, ki je opremljena z novimi raketami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rakete cirkon imajo doseg več kot 500 kilometrov in se uporabljajo predvsem za boj proti ladjam. Zaradi izjemno visoke hitrosti - po ruskih podatkih lahko pospeši od 8000 do 9000 kilometrov na uro - jih protiletalska obramba praktično ne more ustaviti.