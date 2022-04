Kot so v torek v skupni izjavi sporočili predsednik ZDA Joe Biden, premier Velike Britanije Boris Johnson in avstralski premier Scott Morisson, je njihov cilj »novo trilateralno sodelovanje na področju hipersoničnih in proti-hipersoničnih kapacitet, ter elektronskega vojskovanja« Hipersonične rakete lahko letijo s petkratno hitrostjo zvoka in manevrirajo med letom, zaradi česar jim je težje slediti in jih tudi prestreči in uničiti.

ZDA in Avstralija že sodelujeta v razvoju hipersoničnih raket v okviru t.i. programa SCIFIRE, ki je zaživel decembra 2020. Avstralija je v nacionalni obrambni strategiji za isto leto predvidela od 6,2 do 9,3 milijarde avstralskih dolarjev (4,4 - 6,4 milijarde evrov) vlaganj v rakete dolgega dosega in raketno obrambo, vključno s hipersonično oborožitvijo.

Obrambni analitik Marcus Hellyer je za AFP pojasnil, da to sicer ni nič novega v sodelovanju med ZDA in Avstralijo, dodatne priložnosti pa se bodo po njegovih besedah lahko odprle s partnerstvom Velike Britanije pri tem projektu. Vse tri države sicer od septembra lani že sodelujejo v t.i. zavezništvu AUKUS, ki je nastalo kot odgovor na krepitev vojaške moči Kitajske.

Vojska ZDA je sicer ravno v torek objavila novico o uspešnem preizkusu hipersonične rakete, ki so jo izstrelili iz letala. Raketa je uspela ohraniti hitrost letenja pri 6100 kilometrih na uro, dosegla pa je višino 19.800 metrov. Ruska vojska pa je tovrstne rakete že uporabila tudi v bojih v Ukrajini. Prejšnji mesec je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska vojska uporabila rakete tipa kinžal v dvojnem napadu v Ukrajini. Uspešno so preizkusili tudi nov tip hipersoničnih raket cirkon, ki jih je mogoče izstreliti iz podmornice.

Pentagon je medtem potrdil tudi medijska poročila o kitajski izstrelitvi hipersonične rakete v lanskem letu, Kitajska pa je poskus označila za »rutinski vesoljski poskus«. Preizkuse hipersoničnih raket naj bi po lastnih navedbah januarja letos opravila tudi Severna Koreja.