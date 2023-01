Med njihovimi zahtevami so tudi prenehanje spodbujanja sočasnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter ukinitev komercialnih zavarovanj, ki po njihovih navedbah omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.

»Vsi se zavedamo, da je situacija v slovenskem zdravstvu katastrofalna in da se slabša vsak dan, vsaj 130.000 ljudi je brez izbranega osebnega zdravnika,« je dejal predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull. Vsak dan svojega zdravnika še dodatno izgubi približno 60 ljudi, kar lahko v prihodnjih letih pomeni, da bo brez osebnega zdravnika 350.000 ljudi, že zdaj pa zaradi tega nastajajo dolge čakalne vrste na urgencah, je izpostavil.

Dodal je tudi preskakovanje čakalnih vrst s posebnimi zavarovanji in grajenje stanovanjskih sosesk z denarjem koncesionarjev, v katerih ponujajo tudi zdravstveno nego. »Vse to so simptomi nekega sistema, ki v svoji osnovi ne deluje tako, kot bi moral, ne deluje v interesu pacientov, ampak trenutno deluje predvsem v interesu interesnih skupin, ki ustvarjajo dobičke,« je dejal.

Predstavniki iniciative so večkrat poudarili, da ne stavkajo proti zdravnikom ali aktualni vladi, niti ne v podporo opoziciji, saj ima slednja v svojem programu zapisano privatizacijo zdravstva. Gre za stavko pacientov, ki zahtevajo sistemske spremembe, zato da ustavijo rušenje javnega zdravstva, poudarjajo. So pa ob tem spomnili, da je politika pred volitvami obljubljala hitro ukrepanje na področju zdravstva.

Vsem pacientom je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika

Najbolj urgentno je zagotoviti dostop do osebnih zdravnikov, je izpostavil nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber. »Vendar pa pri tem opozarjamo, da 'posebne ambulante za paciente brez zdravnika' niso prava rešitev in jim nasprotujemo,« je dejal. Iniciativa je v sodelovanju s stroko pripravila nabor ukrepov, ki bi lahko hitreje in bolj celostno naslovili »problem izbrisanih pacientov«, dodaja. »Zgolj partikularno saniranje simptomov brez naslavljanja sistemskih napak in konfliktov interesov bo samo pospešilo razpad zdravstvenega sistema,« je dejal.

Prva stavka bolnikov v zgodovini Slovenije bo potekala na delovnih mestih, pred zdravstvenimi domovi v različnih krajih po Sloveniji, ob 17. uri pa se bodo zbrali tudi na Trgu republike v Ljubljani. Simbol stavke sta prekrižana obliža na srčni strani. Vabijo tudi vse zdravstvene delavce, da si ju na dan stavke nadenejo v podporo. Da stavkajo tudi v podporo zdravnikom, ki trenutni javni sistem še držijo skupaj, je izpostavila Tea Jarc.

Prek stavke bodo poskušali pacientom in pacientkam brez osebnega zdravnika skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije nuditi pravno pomoč, pripravljajo tudi tožbo.