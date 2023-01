Področje zdravstva je po navedbah Nataše Pirc Musar eno od temeljnih strateških področij, ki mu bo kot predsednica republike v tem letu posvetila posebno pozornost v želji, da pomaga »poiskati strateške usmeritve in na njih poenotiti politike, da bo nujni proces zdravstvene reforme nemoteno tekel tudi ob morebitni zamenjavi vlad«.

Pričakuje, da se bo kršenje človekovih pravic državljanov, ki nimajo urejenega dostopa do zdravstvenih storitev oziroma osebnega zdravnika, čim prej uredilo. Prav tako pričakuje, da bodo vsi odgovorni ob skrbi za sistemske rešitve preučili tudi predloge za takojšnje ukrepe in »naredili največ za množico ljudi, ki od izvoljenih predstavnikov pričakujejo, da delajo v dobro državljanov«.

»Ponovno opozarjam na nujnost strpnega dialoga tako s stroko kot tudi s civilno družbo v iskanju dobrih rešitev za vse in na nujnost sprejemanja zakonodaje po temeljiti javni razpravi,« je izpostavila v izjavi, ki ji je pripela fotografijo, na kateri nosi prekrižana obliža kot simbol današnjega protestnega shoda. Zaveda se, kot je zapisala, da potrebujemo celovito zdravstveno reformo. Kot prispevek v javni razpravi o prihodnosti zdravstva v Sloveniji tako pred poletjem letos napoveduje predsedničin forum o tej temi.

S popoldanskimi protestnimi shodi bo danes namreč po številnih krajih po Sloveniji potekala tako imenovana stavka bolnikov. K udeležbi v civilni iniciativi Glas ljudstva pozivajo vse državljanke, med drugim zahtevajo dostopnejši javni zdravstveni sistem.

V Levici podprli današnjo stavko bolnikov

V Levici so prepričani, da se lahko nedostopnost zdravstvenih storitev resnično rešuje le znotraj javnega zdravstvenega sistema. Pri tem bodo vztrajali tudi v vseh naslednjih krogih pogovorov o zdravstvenih reformah znotraj vlade, so napovedali v stranki. Dodali so, da v tem duhu podpirajo tudi zahteve današnjega protestnega shoda. Kot so sporočili iz Levice, je podporo na svojih družbenih omrežjih že izrekla tudi večina njihovih vidnih predstavnic in predstavnikov ter pozvala članstvo k udeležbi na protestnem shodu.

V Levici ob tem poudarjajo, da je slovenski javni zdravstveni sistem že desetletja na udaru postopne in vztrajne razgradnje. »Zasebni interesi so z roko v roki z vsemi dosedanjimi političnimi garniturami sledili enaki logiki: okoli dobičkonosnih delov zgraditi posle, ki se vedno izdatneje napajajo iz zdravstvene blagajne,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah se medtem javnemu zdravstvu prepušča bolj zahtevne in zamudne storitve, ki jih vse bolj osiromašena javna blagajna vse težje financira. Ko javno zdravstvo ne zmore več dohajati, postane to argument za nove napade nanj in za nove začasne ukrepe, ki hitro postanejo trajni. »Ta recept velja na vseh ravneh - za dvoživkarstvo, za bohotenje koncesij, za komercialne zavarovalnice in dopolnilno zavarovanje ter za številne druge anomalije, s katerimi je sistem gosto prepleten,« še ugotavljajo v Levici.

Glas ljudstva zahteva dostopen javni zdravstveni sistem

Po besedah predstavnika iniciative Jaše Jenulla današnji protest ni uperjen proti vladi, pač pa se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom.

V Ljubljani, kjer se bodo protestniki zbrali na Trgu republike, bodo med drugim spregovorili nekdanji minister za zdravje Dušan Keber, družinska zdravnica iz ljubljanskega zdravstvenega doma Moste Polje, Katarina Brvar Strnad iz Pravne mreže za varstvo demokracije in več pacientov, ki bodo predstavili svoje osebne zgodbe. Shodi bodo še v Izoli, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Stavko bolnikov so med drugim podprli v vrstah zdravstvene nege, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije. Zahteve so podprli tudi v koalicijskih strankah, v Levici pa tudi napovedali udeležbo na shodu. Da se bo udeležil shoda in prisluhnil tam predstavljenim zahtevam, je v ponedeljek napovedal tudi premier Robert Golob. Stavko pacientov sicer sam vidi kot stavko, s katero želijo opozoriti na zapostavljene pravice bolnikov in nujnost sprememb.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je do stavke pacientov precej kritičen. Dejal je, da vsaka stavka in vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem, pozneje pa je izjavo nekoliko omilil.