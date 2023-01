»Naravna sila. Genialno delo. Dar z nebes. Glas Arethe Franklin je vse to in še več, zato še leta po svojem poslednjem priklonu ostaja nesporna kraljica. Njeno petje je najbolj veličasten zvok, ki je prišel iz Amerike - bolj univerzalen kot Coltranov rog, bolj drzen kot Hendrixova kitara. Z uspešnico Respect iz leta 1967 je zaslovela po vsem svetu in se zavihtela na prestol največje pop, rock ali soul pevke vseh časov. Mary J. Blige je za revijo Rolling Stone dejala: Zaradi nje si ženske želijo peti,« so o prvouvrščeni na seznamu med drugim zapisali pri reviji.

Na drugem in tretjem mestu seznama sta R&B pevka Whitney Houston ter pionir soula Sam Cooke, ki je s pesmijo A Change is Gonna Come zapel eno najpomembnejših pesmi ameriškega gibanja za državljanske pravice. Do desetega mesta si sledijo še Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyonce, Otis Redding in Al Green. Na zadnje, 200. mesto seznama se je uvrstila španska pevka Rosalia.

Na seznamu ni Celine Dion, Madonne, Stinga...

Revija Rolling Stone je s seznamom poskrbela za svojevrstno razburjenje predvsem oboževalcev na družbenih omrežjih, ker na seznamu ni pevskih zvezdnikov, kot so Celine Dion, Pink in Justin Bieber. Na seznamu poleg že omenjenih tudi ni Jennifer Hudson, Janet Jackson, Tonyja Bennetta, Madonne, Dionne Warwick, Stinga in drugih.

»Z vsem dolžnim spoštovanjem, če ta seznam ne vključimo Celine Dion, verjetno najboljše vokalistke vseh časov, je to že izdaja,« je v odzivu zapisal glasbeni producent Jamie Lambert. Britanski časnik Daily Mail pa je menil, da na seznamu med prvimi desetimi ni velikih presenečenj, razen tega, da so izpustili Celine Dion. 54-letna pevka sama se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zaenkrat še ni odzvala.

»Novi seznam so sestavili naši sodelavci in ključni sodelavci, zajema pa 100 let pop glasbe kot stalne globalne konverzacije,« je zapisala revija Rolling Stone in dodala, da so merila temeljila na »izvirnosti, vplivu, globini umetnikovega opusa in širini njegove glasbene zapuščine«. »Preden začnete brati (in komentirati), ne pozabite, da je to seznam največjih pevcev in ne seznam največjih glasov,« so še zapisali. Celoten seznam je dostopen na povezavi sta.si/q9jCg9.

Revija Rolling Stone je leta 2008 prvič objavila seznam sto največjih pevcev.