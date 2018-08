Da je pevka v slabem stanju, obkrožena s svojci, ki prosijo za molitve in zasebnost, je v ponedeljek na spletni strani Showbiz 411 sporočil družinski prijatelj in novinar Roger Friedman. Nato so se oglasili še drugi, med njimi novinar NBC Harry Hairston, novico je potrdil tudi lokalni medij The Detroit News, ki je poročal, da je glasbenica v oskrbi hospica na svojem domu.

Pevka je imela več let zdravstvene težave. Spopadala se je z alkoholizmom in odvečnimi kilogram, pred osmimi leti pa naj bi ji odkrili raka na trebušni slinavki. V minulih letih je odpovedala že več nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki. Lani je zaradi zdravja napovedala skorajšnjo upokojitev.

Prva ženska v dvorani slavnih rock'n'rolla

Dobitnica 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu. Med njenimi znanimi pesmimi so še I Say a Little Prayer, Chain of Fools in Think. Izdala je 42 studijskih albumov, nazadnje A Brand New Me.

Temnopolta pevka, ki je začela z gospelom, nato pa svojo pevsko pot razširila z rhythm and bluesom, jazzom in soulom, si je že konec 60. let prejšnjega stoletja prislužila naziv kraljica soula.