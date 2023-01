Krsta Peleja, svetovnega prvaka v letih 1958, 1962 in 1970, je bila zadnjih 24 ur na stadionu Santosa. V mimohodu so se tako od legendarnega nogometaša lahko poslovili tudi navijači. Kot je sporočil njegov klub Santos, jih je bilo skupno več kot 230.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navijači so se na stadion prihajali poslavljat v strnjenih kolonah tudi ponoči.

Med tistimi, ki so se na ta način poslovili od njega, je bil tudi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. Ta je posle prevzel v nedeljo, na slovesnosti pa so z minuto molka počastili tudi nogometno legendo.

Pelejevo krsto, ki so jo prekrili z zastavama Santosa in Brazilije, so nato s stadiona odpeljali na gasilskem tovornjaku ob policijskem spremstvu. Pogrebni sprevod po Santosu pa je na ulicah prav tako spremljalo veliko število ljubiteljev nogometa, ki so se na ta način še zadnjič poslovili od enega najboljših igralcev vseh časov na svetu. Sprevod bo zavil tudi mimo hiše njegove matere, končal se bo na mestnem pokopališču v Santosu pri stolpu Memorial Necropole Ecumenica.