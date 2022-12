Na avtomobilskem terminalu so 8. decembra letos presegli rekord iz leta 2018 in zabeležili 754.410 pretovorjenih vozil. Že takrat so izrazili prepričanje, da bo končna številka letošnjega pretovora vozil še višja, ta napoved pa se je nato danes tudi uresničila.

»Kar smo pred tedni napovedovali, se je danes uresničilo. Kljub zahtevnim razmeram na avtomobilskem trgu, občasnim prekinitvam dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih kapacitet smo v Luki Koper dosegli nov mejnik,« je doseženi rekord komentiral predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast. Kot glavni razlog za rekordne številke v pretovoru vozil so v družbi navedli dodatne posle oziroma preusmeritev določenih količin iz severa Evrope na koprsko pristanišče.

Najvišja rast pretovora v Sredozemlju

Luka Koper je sicer med letošnjim januarjem in oktobrom zabeležila 22-odstotno rast pretovora vozil, kar pomeni najvišjo rast pretovora v primerjavi z ostalimi primerljivimi sredozemskimi avtomobilskimi terminali po Evropi, kot sta Barcelona (+sedem odstotkov) in Valencia (+18 odstotkov). »V teh negotovih časih, ki sta jih zaznamovala koronavirus in ukrajinsko-ruski konflikt, smo odreagirali pravilno, uspelo nam je preusmeriti blagovne tokove iz severa na jug,« je prepričan vodja avtomobilskega terminala Gregor Belič.

Višji pretovor letos beležijo tako v izvozu, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot tudi v uvozu, kjer se znatno povečuje delež električnih vozil. Za prihodnje leto Belič sicer napoveduje bolj zmerno rast, saj tudi pri proizvajalcih vlada določena negotovost.

Rekordne rezultate med drugim spremljajo številne naložbe v dodatne skladiščne kapacitete, ki so jih v družbi zagotovili v zadnjih letih. Kot so pojasnili, se investicijski ciklus nadaljuje, predvsem v zaledju tretjega bazena. »Trenutno urejamo t.i. kaseto 5A, kjer bomo lahko predvidoma v drugi polovici naslednjega leta skladiščili dodatnih 3500 vozil,« so zapisali.

Za gradbena dela bodo v okviru naložbe odšteli 5,1 milijona evrov. V prihodnjih letih bodo na dveh drugih kasetah v neposredni bližini uredili še dodatne skladiščne površine.