Dela so se začela sredi leta 2020, del sredstev za investicijo pa je Luka Koper zagotovila v okviru projekta NAPA4CORE iz instrumenta za povezovanje Evrope.

Lani so predali namenu novo kontejnersko obalo dolžine 98,5 metra, pred kratkim so nanjo namestili dve novi kontejnerski dvigali, od zdaj naprej pa bo na voljo tudi 24.830 kvadratnih metrov skladiščnih površin v zaledju novega priveza 7D, so pojasnili. Z novimi površinami so za skoraj 15 odstotkov povečali skladiščne zmogljivosti terminala na morski strani, torej na samem pomolu. Skupna letna kapaciteta terminala se je tako povzpela na 1,5 milijona kontejnerskih enot.

Uporabna dovoljenja so sicer pridobivali ločeno za posamezno območje in jih sproti polnili s kontejnerji. »Tako smo precej omilili pritisk na skladiščne površine, s katerim se soočamo že mesece zaradi povečanega obsega pretovora,« so navedli v Luki.

Sledi podaljšanje pomola tudi na severni strani.

S tem pa se načrtovana širitev kontejnerskega terminala še ni zaključila. »Trenutno pripravljamo dokumentacijo za podaljšanje pomola tudi na severni strani. Ta investicija bo veliko večja tako po obsegu kot vloženih sredstvih,« je napovedal predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.

Predvidena vrednost tega projekta je 248 milijonov evrov do leta 2030, vsebuje pa, poleg dvigal in druge opreme, še operativno obalo dolžine 340 metrov in dodatnih 118.000 kvadratnih metrov skladiščnih površin na morski strani in v zaledju terminala.

S temi naložbami in dodatnimi izboljšavami v procesih dela se bo letna zmogljivosti kontejnerskega terminala postopno povzdignila na skoraj dva milijona kontejnerskih enot.