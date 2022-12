Bomo takšnim prizorom kmalu priča tudi v Sloveniji? Če bo sprejet vladni predlog zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, bomo tudi pri nas lahko montirali sončne elektrarne na jezera, kot to že počnejo v Nemčiji, kjer so letos delavci takole postavili plavajočo fotovoltaično elektrarno na Srebrnem jezeru v kraju Haltern am See. Foto: Reuters